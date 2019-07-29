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В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову прямо в зале суда: подробности ЧП

понедельник, 29 июля 2019, 15:47
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В понедельник, 29 июля, утром в Киевском районном суде Одессы произошло чрезвычайное происшествие - военнослужащий Национальной гвардии нанес себе огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на странице в Facebook.

Журналисты выяснили, что огнестрельное ранение в суде получил военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Украины, уроженец Тернополя.

Он был доставлен в клинику Малиновского района Одессы.

Согласно версии полицейских, солдат сам себе нанес ранение. Правонарушение квалифицировано как "неосторожное обращение с оружием".

Позже была найдена предсмертная записка юноши в здании. Там он выразил намерение покончить жизнь самоубийством.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля в Харьковской области найден мертвым с огнестрельным ранением в голову призывник из Днепра 1998 года рождения. Открыто уголовное производство по статье 115 КК Украины с пометкой "самоубийство".

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