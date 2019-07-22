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Под Харьковом погиб солдат-срочник: первые подробности

понедельник, 22 июля 2019, 18:30
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В Харьковской области в воскресенье, 21 июля, найден мертвым призывник из Днепра 1998 года рождения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя прокурора Харьковского гарнизона Владислава Зубко.

Как отмечается, парень выстрелил себе в голову из автомата.

"Рано утро призывник из Днепра, 1998 года рождения, находясь в наряде, застрелился из автомата", - сказал Зубко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 КК Украины с пометкой "самоубийство".

По данным издания NewsRoom инцидент произошел в Балаклее 21 июля около 05:46. Парень якобы закрылся в защитном сооружении и покончил с собой из автомата АК-47.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.Как сообщал "Апостроф", в марте в лесу под Харьковом был найден мертвым украинский военный.

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