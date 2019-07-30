На популярном украинском курорте зафиксирована вспышка опасной болезни

В Кирилловке Запорожской области отдыхающие подхватили инфекцию, наглотавшись воды в море.

Об этом говорится в сообщении лабораторного центра Министерства здравоохранения в Запорожской области, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что у всех госпитализированных обнаружена острая кишечная инфекция.

Всего таких случаев в Кирилловке 275 за неделю – отсчет велся с субботы, 20 июля. Согласно информации из Минздрава, заболеваемость инфекцией за короткий период в целом выросла почти на треть – на 27%.

Ведомство называет среди причин заболевания ОКИ чаще всего некачественную продукция из мяса (примерно четверть всех эпизодов), продукция из молока (пятая часть заболевших) и овощи с фруктами – 17,0%.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля на Закарпатье сразу 10 членов избирательной комиссии отравились испорченной пищей из местного ресторана, пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.