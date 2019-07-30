В Пакистане погибло много людей в катастрофе с военным самолетом: фото и видео

В Пакистане военный самолет врезался в жилые дома во время тренировочного полета, в результате чего получили ранения и погибли десятки человек.

Об этом соощают местные СМИ.

Трагедия произошла недалеко от бывшей столицы страны Равалпинди. По последним данным погибли не менее 19 человек, в том числе оба пилота и три члена экипажа. 16 человек получили ранения.

После удара о землю самолет загорелся, пожар перекинулся на соседние здания. Спасатели расчищают завалы на месте аварии. Причина катастрофы пока что неизвестна.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарук Батт.

Как сообщал "Апостроф", в Ливии ракетным ударом взорвали два украинских самолета Ил-76.