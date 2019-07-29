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Появились данные об уничтожении в Ливии двух украинских самолетов: что произошло

понедельник, 29 июля 2019, 08:32
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В Ливии ракетным ударом взорвали два украинских самолета ИЛ-76, однако официальной информации пока нет.

Об этом сообщает ресурс Avia.pro.

Воздушные судна находились на территории военной базы Аль Джафра, которая принадлежит силам генерала Халифы Хафтара.

Отмечают, что один из самолетов был уничтожен ударом с турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Представители армии Хафтара со своей стороны заявили, что уничтожили один из турецких дронов, который летал над базой Аль Джафра.

В Telegram сообщают, что самолеты были зафрахтованы ОАЭ и якобы перевозили из Турции оружие, которое запрещено поставлять в Ливию. Также пишут, что командир экипажа одного из самолетов погиб, судьба остальных пилотов неизвестна.

По информации издания "Факты.Запорожье", в Ливии погиб украинский летчик Владимир Бухальский из Мелитополя, который работал по контракту с ливийской авиакомпанией Libyan Arab Air Cargo. Связаны ли эти два случая, пока неизвестно.

Никаких официальных комментариев ни со стороны враждующих сторон в Ливии, ни со стороны украинской власти не поступало.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту столицы Ливии, Триполи, во время военных столкновений сгорел самолет АН-124 "Руслан", который принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

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