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​Экс-главарь ДНР признался, от кого хотел "освободить" Украину: сеть разозлило видео

среда, 31 июля 2019, 05:15
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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что основной целью войны на Донбассе было "освобождение Украины от украинской нации".

Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Дуже Невгамовний в Twitter.

"В моем идеале – мы должны были создать Новороссию. Речь должна идти о возвращении всей Украины, может за исключением западной, в состав российского государства. Новороссия была бы первым этапом освобождения Украины от вот этой, так называемой, украинской нации", - заявил Гиркин.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

""Освобождение Украины от украинской нации" - это уже даже не фашизм. Это нацизм в чистом видео", "Не, ребя! Даже Гитлер был намного скромней и порядочней!!", "Б...ь, очередной кретин. Геволюционер багажниковый. Затих. Чует, что его скоро разменяют. Почему в моем отечестве такая концентрация дебилов криворуких?", - в таком духе пишут комментаторы.

Когда именно было снято видео неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", недавно Гиркин рассказал о масштабных потерях боевиков в последнее время.

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