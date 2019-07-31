​Экс-главарь ДНР признался, от кого хотел "освободить" Украину: сеть разозлило видео

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что основной целью войны на Донбассе было "освобождение Украины от украинской нации".

Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Дуже Невгамовний в Twitter.

"В моем идеале – мы должны были создать Новороссию. Речь должна идти о возвращении всей Украины, может за исключением западной, в состав российского государства. Новороссия была бы первым этапом освобождения Украины от вот этой, так называемой, украинской нации", - заявил Гиркин.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

""Освобождение Украины от украинской нации" - это уже даже не фашизм. Это нацизм в чистом видео", "Не, ребя! Даже Гитлер был намного скромней и порядочней!!", "Б...ь, очередной кретин. Геволюционер багажниковый. Затих. Чует, что его скоро разменяют. Почему в моем отечестве такая концентрация дебилов криворуких?", - в таком духе пишут комментаторы.

Когда именно было снято видео неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", недавно Гиркин рассказал о масштабных потерях боевиков в последнее время.