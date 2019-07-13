Началась "мясорубка": экс-главарь ДНР признался в огромных потерях боевиков на Донбассе

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о масштабных потерях боевиков в последнее время.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Он заявил, что каждый день получает сведения с Донбасса, и с мая месяца по сегодняшний день на Востоке Украины "идет бойня".

"За эти два месяца средние потери корпусов в три-четыре раза превышают те же потери, как средние в течение всего предыдущего года", - заявил бывший главарь боевиков.

По его словам, речь идет об артиллерийских обстрелах, снайперском огне, минах, но речь не идет об атаках.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото с церемонии прощания оккупантов на Донбассе с ликвидированным воинами ВСУ боевиком.



