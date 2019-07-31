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На вокзале в Киеве на горячем поймали банду воровок: опубликовано видео

среда, 31 июля 2019, 08:57
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На центральном железнодорожном вокзале Киева на горячем пойммали банду воровок, которые залезли парню в сумку.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Опять Центральный железнодорожный вокзал Киева и опять дамы ромской национальности. На этот раз они залезли в сумку парню и это увидел другой парень (высокого роста). Тот, что увидел, поймал воровку и начал тянуть к потерпевшему. В это время на него набросились другие "дамы". К счастью для потерпевшего, украдено удалось вернуть.

Долго еще такое будет продолжаться на вокзале?", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция задержала наглых воровок сразу после совершения кражи кошелька на эскалаторе на железнодорожном вокзале.

В мае В Демиевском районе Киева были задержаны три молодые уличные воровки, которые грабили людей посреди улицы.

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