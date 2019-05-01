​В Киеве поймали банду молодых уличных воровок: опубликованы фото

В Демиевском районе в столице задержаны три молодые уличные воровки, которые грабили людей посреди улицы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Три тополи (почти в поле) решили разжиться за счет кражи в других граждан. В подземном переходе на Демеевской площади, они втроем (одна отвлекает, другая толкает, а третья - ворует) украли кошелек у девушки 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Также стали известны имени воровок Вероника Владимировна (1992 г.р.), Лиза Бертовна (1985 г.р.), Джульетта Александровна (1999 г.р. - ранее судимая за кражу).

Задержали их на выходе из этого перехода сотрудники полиции ОПС. Интересно, что женщина сначала заступилась за задержанных, но это продолжалось до момента пока не заглянула в свою сумочку.

Я сообщал "Апостроф", в Киеве три воровки ограбили 18-летнюю девушку на автостанции "Киев".