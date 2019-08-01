На курорте Кирилловка случилось загадочное смертельное ЧП

На популярном в летний период у украинцев курорте Кирилловка в Запорожской области, на одной из баз отдыха под названием "Солнечная соната" на косе Пересыпь, обнаружили труп.

Об этом сообщила Gazeta.zp.ua со ссылкой на собственные источники и данные из правоохранительных органов.

Тело мужчины находилось в одном из номеров базы. Сразу после его обнаружения персонал базы отдыха сообщил в полицию. Следственная группа, поработав на месте происшествия, не обнаружила никаких признаков конфликта или следов насилия на теле погибшего.

В данный момент правоохранительные органы области открыли уголовное производство по указанному факту. Готовится медицинская экспертиза тела, эксперты устанавливают причины смерти.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Кирилловке Запорожской области отдыхающие подхватили острую кишечную инфекцию, наглотавшись воды в море. Случаев отравления было зафиксировано 275 за неделю.