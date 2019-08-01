В Днепре маршрутка с пассажирами попала в серьезную аварию: фото и видео момента ДТП

В четверг, 1 августа, в районе 7 утра в Днепре на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского случилось авария с маршруткой Mercedes маршрута 157, она перевернулась на бок.

Об сообщает Информатор со ссылкой на свидетельства с места событий и материалы от очевидцев.

Вследствие ДТП больше 10 человек было госпитализировано.

В полиции утверждают, что причиной аварии стал автомобиль Hyundai, за которым гнались. Вследствие этого водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением авто и влетел в маршрутку.

В данный момент известно о травмах у десяти человек. Состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщал "Апостроф", ранее учительница одесской школы, которая пострадала в жутком ДТП на трассе Одесса-Рени, скончалась в больнице.