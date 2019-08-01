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​Одесская учительница умерла после жуткого лобового ДТП: опубликованы фото

четверг, 01 августа 2019, 06:54
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Учительница одесской школы Наталья Быткина, которая пострадала в жутком ДТП на трассе Одесса-Рени, скончалась в больнице.

Об этом написала в Facebook ее коллега Наталия Зиневич.

"Горе у нашей школы. В 42 всего лишь года ушла Быткина Наталья Валерьевна. Учитель от Бога и по призванию сердца, честный, порядочный, безотказный очень добрый человек! Вторая мама для детей и друг родителей, наставник для молодых учителей", - говорится в сообщении.

Погибшая учительница в этом году должна была взять и вести первый класс, но не сложилось. Как сообщают коллеги, Наталья жила школой и семьей.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, известный украинский волонтер Евгения Серая попала в жесткое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого она и водитель авто, в котором ехала волонтер, получили травмы.

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