В центре Киева произошла трагедия с полицейским: фото и подробности смерти

В Киеве на улице Тарасовской 1 августа патрульный умер за рулем автомобиля после того, как ему стало плохо.

Об этом сообщается в сообществе "Киев оперативный".

Трагический случай произошел утром на улице Тарасовской, 30. Водителю, который работает в полиции охраны, стало плохо за рулем служебного Renault, он выехал с дороги и врезался в дерево.

Известно, что полицейский умер.

Точная причина смерти выясняется. Предположительно, сотрудник полиции умер еще до столкновения с деревом.

Как сообщал "Апостроф", в Черниговской области в ДТП погиб 24-летний патрульный полицейский, сержант Игорь Чмырь. Патрульный ехал на собственном авто и не справился с управлением.

В июне 2019 года полицейский в Конотопе сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика. В результате удара ребенок отлетел на несколько метров.