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ДТП с авто начальника полиции и ребенком в Конотопе: опубликовано первое видео

воскресенье, 09 июня 2019, 09:34
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В СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, возле которого служебный полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика.

На видео, опубликованном ТСН, виден момент аварии. Судя по кадрам, мальчик выбежал на пешеходный переход, где на него на скорости влетела машина. В результате удара ребенок отлетел на несколько метров.

Как известно, страшная авария произошла 7 июня. 10-летнего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи смогли стабилизировать его состояние.

Водителю, который находился за рулем автомобиля начальника полиции города, сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Кропивницким в страшном ДТП погибли три человека.

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