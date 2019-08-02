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Пассажирский автобус попал в страшное смертельное ДТП в России: фото и видео

пятница, 02 августа 2019, 08:04
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Под Ставрополем пассажирский автобус на полном ходу врезался в фуру, в результате чего 5 человек погибли и 18 получили травмы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Авария произошла в ночь на 2 августа на на 420 километре трассы "Астрахань-Элиста-Ставрополь".

Автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. 59-летний водитель выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать усталость водителя. На место аварии выехало руководство региона.

Среди погибших - водитель пассажирского автобуса. Из 18 пострадавших 14 человек отправили в больницу. Среди них трое детей, их жизни вне опасности, трое взрослых находятся в реанимации.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Воронежской области РФ случилось жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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