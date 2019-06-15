​В России произошло страшное ДТП со множеством погибших: опубликованы фото

15 июня в Воронежской области случилось жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова сообщила о семи погибших.

Также, по ее словам, два человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

Уточняется, что микроавтобус столкнулся в легковым автомобилем на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области.

По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter с пассажирами.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.

Как сообщал "Апостроф", в Любском воеводстве Польши в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.