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Под Сумами девочка с мамой попали в смертельное ДТП: опубликованы фото

пятница, 02 августа 2019, 15:27
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В пятницу, 2 августа, в селе Богдановка, Сумской области, автомобиль с женщиной и ребенком врезался в дерево: мать погибла на месте, семилетняя девочка была госпитализирована.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Авария произошла в Шосткинском районе. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справилась с управлением, выехала на противоположную обочину и врезалась в дерево. В результате аварии 39-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла. Ее 7-летняя дочь, которая также находилась в машине, попала в больницу.

Погибшая была жительницей города Новгород-Северский Черниговской области. На месте аварии работает полиция. Решается вопрос об открытии криминального дела по части 2 статьи 286 КК "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", учительница одесской школы Наталья Быткина, которая пострадала в жутком ДТП на трассе Одесса-Рени, скончалась в больнице.

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