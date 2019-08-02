В Крыму жестоко убили племянника известного крымского татарина: фото

Утром 2 августа в селе Тимирязево (Джанкойский район) оккупированного Крыма был застрелен Эльмар Куртсеитов - племянник делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Эннанова.

Об этом сообщил крымскотатарский активист Заир Смедля для издания "Крым.Реалии".

Он отметил, что в Куртсеитова выстрелили из охотничьего ружья на глазах у его дочери. Стрелял сосед убитого, после преступления, по словам активиста, он поджег свой сарай и гараж, а затем покончил с собой.

Убитый Эльмар Куртсеитов

Также Смедля рассказал информацию об убийце. По его словам, у того давно были психические проблемы, однако полиция игнорировала этот факт.

"Человек вообще психически нездоровый был. Устойчивое чувство зависти - вот, ты молод, у тебя уже дом больше моего, машина лучше моей, ты у меня воруешь персики. Весь дом у него обложен камерами видеонаблюдения. Он неоднократно писал заявления, вызывал полицию. Полиция относилась к нему как к психически больному человеку. Однако, оружие у него не изъяли. Чтобы изъять оружие, надо было бы направить на психологическую экспертизу. Этого не сделали", - сказал активист.

Как сообщал "Апостроф", ранее на пляже поселка Николаевка Симферопольского района в оккупированном Крыму на берег вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей.