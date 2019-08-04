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​Астрономы обнаружили сверхгорячую планету, на которой испаряются металлы: фото

воскресенье, 04 августа 2019, 04:37
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Орбитальный телескоп Hubble сфотографировал планету вытянутой яйцеподобной формы, которая разогрета своей звездой так сильно, что тяжелые металлы с нее испаряются и выбрасываются в космос.

Об этом говорится на сайте телескопа.

Планета WASP-121b открыта в 2015 году, а температура в верхних слоях ее атмосферы достигает 2338 °C. Это в 10 раз выше, чем на любой другой известной планете, и намного выше, чем у среднего представителя класса раскаленных горячих юпитеров, к которому она относится.

Теперь астрономы с помощью Hubble увидели побочный эффект такой высокой температуры. Наблюдения в ультрафиолетовом спектре показали, что в атмосфере WASP-121b присутствуют сигнатуры тяжелых металлов, таких как магний и железо, в газообразной форме.

Астрономы наблюдали такой процесс в нижних слоях атмосферы и раньше, но никогда не видели, чтобы тяжелые металлы выбрасывались в космос, как происходит на WASP-121b. Наблюдения показали, что магний и железо находятся настолько далеко в космосе от планеты, что гравитационно не связаны с ней.

Как сообщал "Апостроф", в Галактике Млечный путь (где расположена планета Земля) учеными была обнаружена наполовину мертвая звезда, которая удаляется из галактики.

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