Астрономы увидели бегство полумертвых звезд из Млечного пути: в чем причина

В Галактике Млечный путь (где расположена планета Земля) учеными была обнаружена наполовину мертвая звезда, которая удаляется из галактики.

Исследование об этом опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Academic Astronomical Society.

Отмечается, что звезда обнаружена в направлении астеризма Малый ковш, она представляет собой белый карлик, который движется к выходу из нашей Галактики.

По мнению экспертов, он может относиться к особому классу белых карликов, которые способны пережить взрыв сверхновой. Авторы исследования указывают, что эта необычная звезда под названием LP 40−365 представляет собой "частично сгоревшие звездные остатки". Объект, как считают ученые, сформировался в результате вспышки сверхновой мощностью ниже средней.

Авторы исследования также обнаружили три аналогичные звезды в других частях Галактики, имеющие свойства и траектории, схожие со свойствами и траекторией звезды LP 40-365.

Согласно докладу, когда у массивной звезды подходит к концу запас звездного топлива, она может сбросить внешние слои материи и превратиться в плотные, горячие остатки, называемые белым карликом, а сжатие такого белого карлика приводит к взрыву сверхновой и формированию сверхплотной нейтронной звезды или черной дыры. В докладе указано, что эти четыре звезды могут представлять собой новый сценарий эволюции белого карлика, который включает взрыв сверхновой типа Iax. После взрыва сверхновой такого типа белый карлик может быть выброшен из родительской галактики.

Как сообщал "Апостроф", в конце весны ученые из Германии обнаружили невероятно редкую нейтронную звезду, возникшую в результате столкновения двух белых карликов.