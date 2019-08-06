​Бойцов заливало сутки: опубликовано видео последствий ливня на передовой на Донбассе

Появилось видео, как ливень, который продолжался сутки, затопил окопы и траншеи на передовой ООС.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

"За эту ротацию – такое впервые, что 24 часа шел дождь", - признаются военные.

Передвигаться им приходится теперь через сплошное болото, в которое превратились траншеи. Хотя бойцы заявляют, что любая погода для них не проблема. "Мы даже не обращаем внимание на такое: хоть жара, хоть дождь...", - заявляют военнослужащие.

Тем временем на смену землянкам могут прийти новые "бытовки" с санузлами и кондиционерами. Но, по информации бойцов, такие убежища небезопасны на передовой, потому что прошиваются пулей или осколком, "как консервные банки".

Как сообщал "Апостроф", во время режима прекращения огня на Донбассе боевики занимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением. Причем, боевики даже развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.