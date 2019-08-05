Где же люди: сеть взбудоражили фото из оккупированного Донецка

Пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Соответствующие снимки на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"Донецк, центр. А где люди?" - говорится в подписи к фото.

"Еще одна зона отчуждения благодаря России!", "В Москве в полицейской форме москвичей избивают", "Все на лакшери-курорт в Безыменное укатили. Лето. Пора отпусков", "В русском мире люди - это лишний элемент", "Люди или на кладбище, или в окопах", "Зато как чисто, это они говорят", " Сиеста просто", "В очередях все на КПВВ", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядит сейчас стадион "Донбасс Арена" в Донецке, где в 2012 году проходил Чемпионат Европы по футболу.