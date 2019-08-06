Появились подробности гибели украинских морпехов на Донбассе

Во вторник, 6 августа, на Донбассе во время обстрела смертельные ранения получили четыре украинских бойца морской пехоты.

Об этом сообщают в группе "36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского" в Facebook.

Трагедия произошла около 11:00, когда оккупанты обстреляли позиции украинских воинов вблизи населенного пункта Павлополь.

Отмечают, что враги и дальше пренебрегают договоренностями о прекращении огня.

Как уточнил общественный деятель Александр Данилюк на своей странице в Facebook, погибшие бойцы занимались инженерным оборудованием позиций взводный-опорного пункта. А боевики открыли по ним огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал он и выразил свои соболезнования семьям Героев.

Как сообщал "Апостроф", во время режима прекращения огня на Донбассе боевики занимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением.