​ВСУ понесли большие потери на Донбассе

Во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым товарищам", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики осуществили два провокационных обстрела позиций ООС.

"В 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - сообщают в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", во время режима прекращения огня на Донбассе боевики занимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением. Боевики даже развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники. Кроме того, также не прекращаются поставки оружия из России.