RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

15:00
Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской
14:42
В Нью-Йорке прошел показ мод с участием кошек: и это самые пафосные "мяудели", которых вы видели
14:40
Коломойский хотел устроить на работу в Украине топ-пропагандиста Путина
14:27
​НБУ выпустил серебряную монету с Ярославом Мудрым: опубликованы фото
14:25
Эксперт раскрыл подробности о попытке Богдана и Ваврыша незаконно захватить власть в Киеве
14:04
Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы
14:02
​Стали известны неожиданные подробности о зарплатах сотрудников офиса Зеленского
13:58
Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие примерили образ Джульетты для нового календаря Pirelli: фото
13:57
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Болдин призвал подключить молодежь к решению проблем региона
13:55
В России целые города ушли под воду после мощных ливней: фото и видео потопа
13:50
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото
13:34
"Динамо" может подписать российского футболиста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ВСУ понесли большие потери на Донбассе

вторник, 06 августа 2019, 13:34
переглянути новину українською

Во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым товарищам", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики осуществили два провокационных обстрела позиций ООС.

"В 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - сообщают в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", во время режима прекращения огня на Донбассе боевики занимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением. Боевики даже развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники. Кроме того, также не прекращаются поставки оружия из России.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: