Расправа над Оксаной Макар в Николаеве: убийца цинично высказался о матери девушки, видео

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство жительницы Николаева Оксаны Макар Евгений Краснощек обвинил в своем поступке мать погибшей.

Со словами в адрес Татьяны Суровицкой он выступил во время апелляции по своему приговору в Центральном районном суде Николаева.

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы - мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу разговаривать, сейчас я вижу мать, а тогда (во время суда первой инстанции) матери не было! Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", - сказал убийца.

10 марта 2012 года Оксану Макар изнасиловали, а потом попытались сжечь заживо трое мужчин. Все трое получили тюремные сроки. Сама жертва преступников выжила, но от полученных ожогов скончалась спустя несколько недель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Краснощек подал в суд заявление о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.