Задержание экс-президента Киргизии: появились новые данные о жертвах и кадры с места

Стало известно о смерти силовика, который принимал участие в операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщают СМИ в Telegram.

По данным Минздрава страны, количество пострадавших вследствие операции увеличилось до 36 человек. Ранее говорилось о 10 раненых, в том числе и журналистке.

Отмечают, что сотрудник спецназа умер после штурма дома экс-президента Киргизии.

В сети также разместили фото с места происшествия около резиденции Алмазбека Атамбаева. Сейчас ее охраняют примерно 600 сторонников экс-лидера страны.

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Напомним, Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Его обвиняют в коррупции и незаконном обогащении.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Киеве произошло громкое задержание политика Михеила Саакашвили, его депортировали из страны в Грузию.