Появилось интересное доказательство участия России в войне на Донбассе: фото

В интернете обнародовали интересное доказательство участия Российской Федерации в войне на Донбассе - фото питерской тушенки, которую российские наемники продают местным жителям.

Об этом говорится на странице "Восток Горловка" в Twitter.

"Мокшания - не сторона конфликта"? Питерская тушенка для орков. Произведено в июне 2019 года, то есть не из шахт достали. Орки на самогон меняют", - сказано в подписи к фото.

Стоит отметить, что ранее в российской республике Северная Осетия за участие в войне на Донбассе наградили 10 человек, из них 4 посмертно.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали фото жестокого ответного удара, который нанесли украинские военнослужащие по позициям боевиков до объявления режима прекращения огня на Донбассе.