Сторонники экс-президента Киргизстана устроили масштабные столкновения с полицией: видео

В центре Бишкека (Киргизстан) произошли столкновения между полицейскими и сторонниками бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, который сегодня сдался действующим властям.

На площади Але-Тоо собралось около 500 человек, поддерживающих экс-президента. Протестующие требуют отставки новоизбранного главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Митингующих пытаются разогнать силовики с использованием светошумовых гранат.

По последним данным, сам Атамбаев находится в здании Государственного комитета национальной безопасности. К нему пустили только его адвоката Сергея Слесарева.

Информация о пострадавших в результате столкновений уточняется.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киргизстане избран новый президент.