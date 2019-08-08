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Экс-президент Киргизстана сдался власти: первые подробности и кадры с места

четверг, 08 августа 2019, 17:19
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8 августа бывший президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев сдался властям и попросил митингующих покинуть окрестности его резиденции.

Атамбаева вывезли в автомобиле, в котором находились его соратники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. По данным местной прессы, бывшего президента повезли в здание МВД. При этом автомобиль был вынужден покидать местность по объездной дороге, так как сторонники Атамбаева его не пропускали.

В операции по задержанию бывшего главы государства принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД. На месте также работал отряд СОБР, которым руководил лично глава МВД.

Информацию о решении Атамбаева подтвердили и в его пресс-службе.

Отмечается, что возле резиденции Атамбаева по-прежнему неспокойно. Здесь остаются силовики и сторонники экс-главы государства. Во время штурма пострадали четыре правоохранителя, которые получили огнестрельные ранения. Еще один пострадал от шумовой гранаты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киргизстане избран новый президент.

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