В Луцке случился конфликт с участием псевдоволонтера, бойцов "Айдара" и полиции: фото

В среду, 7 августа, в Луцке псевдоволонтер собирала деньги якобы для воинов АТО.

Об этом сообщает волонтер и психолог Елена Зверева на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около памятника погибшим Героям. Чтобы выяснить ситуацию к женщине подошли бойцы батальона "Айдар". Они хотели узнать, где разрешение на такую деятельность, есть ли волонтерское удостоверение и кому собирают средства.

"Вместо того эта дама вызвала полицию, патрульные в лице этих двух ничего лучшего не нашли, как бросить обоих бойцов лицом на асфальт, при этом у одного из них перелом ключицы, рука в гипсе и он час как выписан из госпиталя. Благодаря не безразличным гражданам госпожа и ее сын задержаны и находятся в горотделе, на действия патрульных написано заявление", - написала Зверева.

Она также отметила, что женщина представилась волонтером Фонда Балицкого. А позже Зверева написала, что звонила Ольга Балицкая, фонд "Сердце Патриота" никакого сотрудничества с этой женщиной не сотрудничает.

"Ни бойца или подразделений кому помогает не в состоянии назвать, у сына, который на фото, удостоверение УБД штаба, о ДУК слышал, когда недавно лежал в 11 отделении в одной палате", - уточнила волонтер.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в январе на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.