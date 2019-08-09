RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

17:21
Голливуд отдыхает: солистка The Hardkiss впечатлила сеть образами в новом лирик-видео
17:15
Какая погода придет в Украину на следующей неделе: озвучен прогноз
17:02
​Одессу накрыло мощнейшим штормом: опубликованы впечатляющие видео и фото
16:55
УЕФА выбрала лучший гол по итогам сезона: опубликовано видео
16:44
В Украине заработал сервис "е-пенсия": как им пользоваться и что нужно знать
16:33
Совмещают развлечения и аресты: россиян шокировал анонс странного турнира силовиков
16:32
Уплыла в море прямо в платье: сети взорвало романтическое видео с Савченко
16:31
​"Перемирие" на Донбассе: штаб ВСУ обвинили в сокрытии важной информации
16:29
Огуречная диета: как похудеть быстро и без вреда для организма
16:25
Дело построено на словах одного человека: эксперт оценил перспективы расследования НАБУ по "Роттердам+"
16:11
Эксперт фондового рынка пояснил, как заставить деньги "работать"
16:05
Сборная Украины впервые в истории сыграет с одной из лучших команд Африки: названы дата и место матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Готовятся к боям: в сети показали "указ" главаря ЛНР о Станице Луганской

пятница, 09 августа 2019, 15:59
переглянути новину українською

В сети появился текст "указа" главаря ЛНР Леонида Пасечника, который якобы объявляет Станицу Луганскую и мост на линии пересечения "частью территории Луганской Народной Республики".

Об этом написал блогер Александр Калинин в Facebook, публикуя фото "документа".

"Получил только что от наших людей с той стороны непонятный "указ Пасечника". Источнику я доверяю. Фото выкладываю. Бесятся от жира, что ли?", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "указ" появился на всех электронных адресах оккупированных городских и районных администраций. При этом в "документе" отмечается, что "указ" не подлежит публикации на официальных ресурсах главы ЛНР".

"Любые попытки Украины по ремонту моста через р. Северский Донец у Станицы Луганской и разминирования территории вблизи моста считать актом агрессии против Луганской Народной Республики", - говорится в "указе".

Под постом появились комментарии, среди прочего, пользователи отмечают возможность того, что данный "документ" является фейком.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированных территориях Донбасса пропагандистские СМИ запустили новый фейк о том, что якобы президент Владимир Зеленский принял решение распустить Силы специальных операций ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: