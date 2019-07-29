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За всеми придут: офицер ВСУ раскрыл в сети новый фейк пропаганды Кремля
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За всеми придут: офицер ВСУ раскрыл в сети новый фейк пропаганды Кремля

понедельник, 29 июля 2019, 16:55
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На оккупированных территориях Донбасса пропагандистские СМИ запустили новый фейк о том, что якобы президент Владимир Зеленский принял решение распустить Силы специальных операций ВСУ.

Об этом написал офицер украинской армии Анатолий Штефан Штирлиц у себя на странице в Facebook.

В фейковой новости из ДНР указано, что причина такого "решения" Зеленского якобы то, что командующий ССО генерал Игорь Лунев не поприветствовал верховного главнокомандующего по уставу.

Офицер отметил, что военнослужащие ССО не только не будут распущены, а еще и примут активное участие в деоккупации Донбасса.

"Дырляндцы этот фейковый скриншот распространяют в своих сообществах и сами верят в него и радуются. Не радуйтесь, олени, все равно за вами всеми придут ребята ССО", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия. Его распространили СМИ боевиков Донбасса.

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