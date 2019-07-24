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Страшно смотреть: появились фото серьезного ЧП на пляже в Крыму

среда, 24 июля 2019, 23:55
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В Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.

Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Так, вода стала мутной и имеет едкий запах. Тем не менее, туристы продолжают купаться в море.

Стоит отметить, что фото ЧП вызвали бурное обсуждение в сети.

"Страшно смотреть", "Убивают Крым", "Как в этом можно купаться", "Для россиян кайф", "Родной запах, как и заказывали", "Как дома", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

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