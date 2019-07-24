Страшно смотреть: появились фото серьезного ЧП на пляже в Крыму

В Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.
Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".
Так, вода стала мутной и имеет едкий запах. Тем не менее, туристы продолжают купаться в море.
Стоит отметить, что фото ЧП вызвали бурное обсуждение в сети.
"Страшно смотреть", "Убивают Крым", "Как в этом можно купаться", "Для россиян кайф", "Родной запах, как и заказывали", "Как дома", - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.
Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.