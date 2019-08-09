Нацгвардеец совершил смертельное ДТП под Львовом: опубликованы фото

В среду, 7 августа на участке автодороги "Львов-Пустомити-Меденичи" произошла авария вследствие которой погиб пешеход, следователи Государственного бюро расследований открыли расследование по указанному факту.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно информации следствия, наезд на человека совершил командир патрульной роты части Национальной гвардии. Пострадавший переходил улицу за пределами пешеходного перехода, то есть в недозволенном месте.

После происшествия пешеход был доставлен в ближайшую районную больницы, где умер от полученных травм.

В данный момент расследование ГБР квалифицируется по ч.2 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.., которое привело к гибели потерпевшего. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля в Херсоне автомобиль Volkswagen Touareg рядом с остановкой общественного транспорта сбил двоих подростков: мальчика и девочку.