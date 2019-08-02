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В Херсоне детей сбили на пешеходном переходе и ограбили: фото и видео резонансного ДТП

пятница, 02 августа 2019, 10:15
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В среду, 31 июля, в Херсоне автомобиль Volkswagen Touareg рядом с остановкой общественного транспорта сбил двоих подростков: мальчика и девочку.

Видео момента аварии опубликовано на Youtube канале "Kherson.net.ua".

ДТП произошло на улице Сретенской, на пересечении с улицей Рабочей. Как можно увидеть на записи с регистратора проезжавшего мимо автомобиля – за рулем Volkswagen была женщина. Также заметно, что автомобиль успел не только сбить, но и переехать одного из пострадавших, по словам очевидцев – мальчика.

"Она сбила мальчика и девочку, как выяснилось позже, возрастом 15 и 16 лет (по другим данным – 14 и 15 лет, – прим. ред.). Мальчик отлетел вперед и Touareg его еще раз переехал, обеих жертв забрала скорая. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии", – говорит свидетель аварии.

Свидетели дали показания полиции, а также дождались следователя, который прибыл на место аварии 4 часа спустя.

"Когда приехал следователь, ко мне подошел муж женщины, которая сбила детей, и начал доказывать, что я даю неверные показания, якобы дети вообще шли не по пешеходу, а перебегали дорогу в неположенном месте. Это при том, что ДТП произошло в 10-15 метрах от меня, и еще 6 свидетелей дали аналогичные показания о том, что ДТП произошло на пешеходе! Мне очень не хочется, чтобы дело "замялось". Виновные должны быть наказаны!", – добавляет очевидец.

По словам врачей, подростков перевели в реанимационное отделение детской областной больницы. Они пришли в сознание, их состояние – стабильное, мальчик-подросток получил более тяжелые травмы.

В комментариях к одному из постов на Instagram странице "Информатор Херсон" патрульная также сообщила, что пострадавших подростков на месте ДТП успели ограбить.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве таксист сбил 4-летнего ребенка, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

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