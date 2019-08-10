​Нас приняли за спецназ США: ветеран рассказал о боях с войсками Путина за важную высоту

Во время событий на Саур-Могиле в 2014 году российские военные жаловались, что не могут взять высоту якобы из-за того, что "там сидит американский спецназ".

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" украинский военнослужащий Иван Журавлев, который принимал участие и в боях за Саур-Могилу, а также был одним из трех бойцов, которые подняли украинский флаг над Славянском.

"Уже на высоте мы увидели, как прошел первый гуманитарный конвой с территории России - это тот, который все журналисты ждали в Харькове. Была очень большая колонна этой гуманитарной помощи. Что он на самом деле вез нам, конечно, неизвестно, но мы увидели, что сразу за этим гуманитарным конвоем пошли регулярные российские войска. Почему я подчеркиваю, что регулярные, потому что они шли четко по воинским подразделениям, по ротам, по взводам. Военный человек это поймет. Когда мы начали их считать, то буквально за небольшой промежуток времени насчитали где-то до ста единиц тяжелой техники. Когда стемнело, по огонькам было видно, что они шли еще целую ночь. А когда рассвело на второй день, то они еще продолжали двигаться...

...Эта колонна постепенно растягивалась, видимо, она шла издалека. Двигались они в трех направлениях. Первое направление - на города Снежное и Торез. Вторая колонна пошла на Луганскую область и еще третья колонна повернула ниже по линии границы, в сторону Мариуполя", - вспоминает военнослужащий.

По словам бойца, не смотря на постоянные атаки россиян, они должны были держать высоту.

"Атаковали постоянно, причем атаковали профессионально, по законам ведения войны. Сначала происходила артподготовка. Она могла продолжаться час, даже больше, потому что мы еще смеялись по поводу того, что у них уже руки должны были заболеть, непрерывно заряжать эти снаряды. Стреляли они днем и ночью. До прохождения гуманитарного конвоя нас обстреливали только с территории России, а после гуманитарного конвоя нас обстреливали уже с двух сторон.

После артподготовки шла танковая атака, а дальше выдвигалась пехота. По их радиоперехватам мы слышали, что отдаются четкие команды командиров подразделений, а подчиненные так же четко их выполняют. У боевиков такого нет. Они общаются в своей манере, поэтому было совершенно ясно, что это подразделения Российской Федерации. Нам очень приятно было услышать, как они жаловались, что не могут взять эту высоту, якобы потому, что там сидит американский спецназ. Говорю: ого, мы выросли уже до таких величин, что нас приняли за американский спецназ!", - рассказывает Иван Журавлев.

Он сообщил, что в то время многие украинские бойцы пользовались более качественной американской военной формой.

"По перехвату было слышно, как командиры спрашивали: с чего вы взяли, что там сидит американский спецназ? А им говорят: они в своей форме с флажками (в то время много украинских военнослужащих пользовались более качественной американской, английской или германской одеждой с соответствующими знаками различия - "Апостроф"). Возможно это подавляло их моральный дух, но, я думаю, что наши парни были более профессиональными, и мотивированными, чем их солдаты, потому что мы защищали свою землю. Мы также понимали, что наша оборона позволит нашим войскам планомерно отступить. Конечно, мы эту высоту удержали. Они не смогли ее взять. Ранее они держали эту высоту, а наша армия смогла отбить ее. А они, как ни пытались, не смогли этого сделать", - подчеркнул Журавлев.

Он также рассказал о значимой помощи ракеты "Точка У" для уничтожения врага.

"Я видел один залп этой "Точки У". Тогда был очень сильный штурм нашей высоты и нам пришлось вызвать огонь на свои позиции. Именно в этот период нам помогла "Точка У". Залп накрыл очень большую площадь и сильно повлиял на них - после этого они прекратили штурм", - подчеркнул военный.

Детально о событиях в 2014 году на Саур-Могиле читайте в интервью "Апострофа": Мы доказали, что русские своих бросают - освободитель Славянска о боях на Донбассе.