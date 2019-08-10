​Украинский военный рассказал про операцию по освобождению Горловки

В 2014 году в украинских военнослужащих была возможность незаметно для врага завести целую колонну в Горловку и освободить ее.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" украинский военнослужащий Иван Журавлев, который принимал участие и в боях за Саур-Могилу, а также был одним из трех бойцов, которые подняли украинский флаг над Славянском.

"Уже в Вооруженных силах, накануне отбытия на Саур-Могилу, мы получили задание найти слабые места в обороне боевиков в Горловке. Тогда еще предполагалось, что мы будем освобождать Горловку. Имея опыт сбора разведданных в Славянске, нам нужно было собрать такую же информацию в Горловке. Мы выдвинулись в тыл врага, выполнили задание, но когда возвращались, то стало понятно, что наша информация перестала быть актуальной, так как именно в этот период 2014 года уже сыпалась наша линия фронта у Снежного. Уже начался отвод наших войск. Следовало удержать именно Саур-Могилу, для чего необходима была поддержка именно нашего подразделения", - рассказал военный.

Он также отметил, что возможность освободить Горловку все же была, но это было очень рискованно.

"Я думаю, что мы нашли то место, куда можно было незаметно для врага завести целую колонну. Мы уже знали, где находятся минные поля, где они взорвали мосты, где создали препятствия для продвижения тяжелой техники, но мы нащупали маршрут, по которому мы могли бы зайти в тыл боевикам. Была такая возможность. Но еще раз скажу, когда мы возвращались, то Россия уже начала перебрасывать на Донбасс тяжелую технику, и свои подразделения. Для того, чтобы наше отступление было более или менее равномерным, надо было удержать Саур-Могилу, потому что на ней находились наши корректировщики, и с этой высоты можно было на большом расстоянии следить за передвижением российских войск", - подчеркнул Иван Журавлев.

Детально о событиях в 2014 году на Саур-Могиле читайте в интервью "Апострофа": Мы доказали, что русские своих бросают - освободитель Славянска о боях на Донбассе.