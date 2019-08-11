Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин

Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный.

Об этом говорят эксперты, которые отмечают, что на параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и субмарины, вооруженные ракетами "Калибр", сообщает "Крым.Реалии".

По словам экспертов, такие ракеты способны поражать цели на расстояние почти две тысячи километров.

Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь отмечает, что соперниками России в Черном море являются Украина и Грузия.

"Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе", - сказал Самусь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чтобы украинский рынок минеральных удобрений оставался конкурентным, на нем не должно быть места для продукции из РФ.