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Авто разорвало на куски: под Одессой в страшном ДТП погибло много людей, фото

понедельник, 12 августа 2019, 17:28
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В понедельник, 12 августа, на трассе Татарбунары-Вилково в Одесской области в жуткой аварии столкнулись три автомобиля: четверо людей погибли, еще двое – в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Столкнулись автомобили Fiat, Toyota и Volkswagen. Авария произошла возле села Струмок.

Предварительно установлено, что Fiat совершал обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Пострадал также автомобиль Volkswagen, который двигался сзади Toyota и врезался в нее.

Погибли водитель и двое пассажиров Fiat – жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 года рождения, а также пассажир Toyota – житель Киевской области 1953 года рождения. Кроме того, травмы разной степени тяжести получила водитель Toyota и пассажир Fiat. Они были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали видео страшного ДТП в Глевахе Киевской области, в результате которого два человека погибли и еще 13 получили травмы.

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