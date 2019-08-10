В аварии под Сумами погибла семья: опубликованы фото и данные о жертвах

В пятницу вечером, 9 августа, под Сумами произошла жуткая авария, в результате которой три человека погибли и двое с травмами оказались в больнице.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

На дороге возле Старого села лоб в лоб столкнулись Mercedes и Lanos. В первом авто за рулем сидел 36-летний водитель. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. А три человека, которые были в салоне другого автомобиля, погибли. Это водитель 1971 г.р, мужчина 1940 г.р. и женщина 1946 г.р. Все - жители Ахтырки.

"Друзья, вчера вечером по дороге с Сум случилась ужасная авария, унесшая жизни троих моих родственников, дяди, бабушки и дедушки. Если кто-то стал свидетелем, очень прошу, напишите мне, важна любая информация. Выложу фото родственников, они жили на дачном, очень со многими людьми дружили, о дате похорон напишу позже", - сообщила в Facebook родственница погибших Людмила Колисниченко-Фесенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Сумами девочка с мамой попали в смертельное ДТП.

Кроме того, в Сумах столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius и Audi, по словам очевидцев, авто патрульных снесло нескольких пешеходов.