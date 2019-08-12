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Ликвидировали главаря боевиков: появился рассказ об успешной операции ВСУ на Донбассе, фото

понедельник, 12 августа 2019, 15:24
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В интернете обнародовали рассказ об успешной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе в 2017 году, детали которой до сих пор не разглашались.

Соответствующий пост обнародован на странице "93-я ОМБр" Холодный Яр" в Facebook.

Так, в июне 2017 года разведчики 20-го мотопехотного батальона, который сейчас является частью 93-й бригады "Холодный Яр", совместно с полком ССО провели впечатляющую операцию. Они захватили в плен трех боевиков так называемой ЛНР и военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ ГШ Российской Федерации Виктора Агеева.

"В ходе операции ликвидировали еще двух террористов. Один из них - главарь группы боевиков - кадровый российский офицер Александр Щерба с позывным "Алекс", другой - гражданин Украины", - сказано в сообщении.

По словам разведчика с позывным "Поль", события произошли близ села Трехизбенка. Украинские бойцы наблюдали за врагом недели три, после чего решили провести операцию.

24 июня они выдвинулись на автомобилях через лес к реке. Там разделились: часть людей форсировала Северский Донецк на двух резиновых лодках в несколько ходок, часть осталась на берегу прикрывать. У дач два разведчика вместе с пулеметчиками пошли на прикрытие. Вскоре в одном из домов обнаружили четырех наемников, в том числе и Агеева.

"Связали, накрыли тряпкой и переправили на другой берег реки. Они сопротивления не оказывали. Впоследствии на улице нас наткнулись два человека. Мы стали лицом-к-лицу. Один из них был "Алекс", командир этой небольшой группы", - отметил "Поль".

Он добавил, что боевики хотели открыть по ним огонь, но их успели ликвидировать.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось впечатляющее видео с разведчиками ВСУ на Донбассе.

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