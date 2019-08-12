Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Херсоном: фото

В Херсонской области на автодороге Марьянское – Берислав произошло смертельное ДТП, вследствие которого один человек погиб.

Об этом сообщает сообщество ДТП Украины на Facebook.

Патруль полиции, который прибыл по вызову, установил, что водитель "Шевроле" двигался на опасной скорости и при попытке обгона врезался в другое авто, после чего съехал с дороги и перевернулся.

Вследствие аварии 47-летний пассажир "Шевроле" погиб на месте, а 14-летняя девушка получила травмы и находится в реанимации местной больницы.

Правоохранители также установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан, в данный момент открыто уголовное производство и решается вопрос об его мере пресечения.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа в Киеве пьяный водитель влетел в авто, после чего его машина загорелась.