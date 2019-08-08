В Киеве произошло огненное ДТП: опубликованы фото и видео

В среду, 7 августа, в Киеве пьяный водитель влетел в авто и его машина загорелась.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на Кольцевой дороге при въезде на Жулянский мост около 23:00. Там столкнулись Daewoo Lanos и Honda Pilot.

По словам очевидцев, водитель Honda с женщиной-пассажиром в салоне двигался в крайней правой полосе движения в сторону проспекта Леся Курбаса. Мужчина за рулем Honda притормозил, попав в небольшую тянучку перед мостом. В этот момент во внедорожник на скорости влетел водитель Daewoo.

Удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся. Пожар удалось быстро потушить подручными средствами. Однако от столкновения серьезные травмы получил мужчина, который был за рулем Daewoo. Как отметили свидетели ДТП, водитель последней находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не был пристегнут и сильно ударился грудью об руль, а головой о лобовое стекло.

На место по вызову прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Водитель и пассажирка Honda серьезных травм не получили.

В результате аварии, у Lanos практически полностью уничтожена все передняя часть, разбито лобовое стекло, а руль вошел в торпеду. У Pilot небольшие повреждения задней части кузова.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 6 августа в Тернополе "рекордно" пьяный водитель устроил ДТП на Гаевском мосту с тремя пострадавшими.