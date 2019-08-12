Рисковый водитель устроил жесткое ДТП в Киеве на пустом месте: фото и видео

Вечером в понедельник, 12 августа, в Киеве возле Соломенского рынка произошла серьезная авария: один из автомобилей вылетел на остановку с людьми.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, водитель BMW принял решение развернуться через двойную сплошную линию дорожной разметки. В этот момент навстречу ему ехала Toyota, водитель которой не был готов к такому маневру.

От столкновения Toyota отбросило на остановку общественного транспорта, где в этот момент стояли люди, однако они успели уйти от удара.

Оба водителя, а также пассажирка BMW были госпитализированы. На месте инцидента работает полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали видео страшного ДТП в Глевахе Киевской области, в результате которого два человека погибли и еще 13 получили травмы.