В Киеве авто с пьяной компанией на дикой скорости попало в ДТП: фото и видео

В субботу, 10 августа, в Киеве элитный автомобиль с пьяной компанией влетел в отбойник во время погони полиции.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Машину марки BMW X5 пытались остановить сразу несколько патрульных экипажей. Она неслась по городу на огромной скорости и в итоге влетела в отбойник.

Как установили потом правоохранители, в авто находилось трое парней и девушка. Они распивали алкоголь возле автостанции "Южная". После этого ребята сели в авто и начали движение. Это заметили небезразличные граждане и позвонили в полицию. Один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки информации, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.

По словам свидетелей ЧП, скорость BMW превышала 150 километров в час. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту игнорируя красный сигнал светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник.

Компания, которая находилась в салоне, серьезных травм не получила. Медики госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице его проверят на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Как сообщал "Апостроф", 9 августа под Житомиром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, которая ехала из Киева в Хмельницкий, в результате которого пострадали 23 человека.