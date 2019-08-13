Горит "Святая Русь": первые фото и видео пожара на пассажирском теплоходе в России

В Нижегородской области РФ в затоне Сибирский городского округа Бор произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Об этом сообщает местное издание "Нижегородская правда".

Прежнее название судна - "Родина".

На место уже выехали оперативная группа управления, пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара по предварительным данным составила 50 квадратных метров. Теплоход пытаются потушить пожарные катера.

Судно находилось на ремонте в доке. Известно, что оно не эксплуатируется с 2018 года.

Сообщается, что людей на теплоходе не было.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля на борту украинского траулера "Иван Голубец" у берегов Западной Африки произошел масштабный смертельный пожар.