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Стало известно о гибели украинца на траулере "Иван Голубец": названа фамилия

четверг, 25 июля 2019, 13:04
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На траулере "Иван Голубец", где 20 июля произошел пожар, погиб уроженец Украины Олег Никулеску.

Об этом сообщают в группе "Саратовские новости" в Facebook.

Так, 25 июля судно с выжившими мореплавателями вернется в Украину. Однако тот рейс стал последним для 39-летнего моряка, который служил мотористом, когда траулер загорелся, как раз была его смена.

По данным общественного деятеля Виталия Ищенко, Олег Никулесу остался в машинном отделении судна и сгорел там. Он родился 18 июня 1980 года в селе Фараоновка/Пшеничное, Одесской области.

"Он был как раз на смене. Дежурил - 4 часа через восемь. Работали возле порта Нуадибу, Мавритания.

"Судно затонуло на такой глубине, с которой , говорят моряки, - их там обычно не достают. Африка, жизнь там ничего не стоит. Олег остался тем "неизвестным моряком", которые десятками тысяч сейчас в рейсе, без страховки и гарантий для здоровья. Примечательно - публичного сообщения от нашего МИД или МВД до сих пор нет. Россияне про керченских матросов пару слов сказали. Они живы. А зачем министрам парится о простых остен байтерах? Ну, не они же нас отправляют по всем светам, без страховки и гарантий вернуть хотя бы тело родным...", - написал он.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля двух курсантов керченского морского университета, находившихся на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, эвакуировали.

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