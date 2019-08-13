Из Украины выслали путинского дипломата, "работавшего" с украинцем во Львове: фото

Во Львовской области контрразведка задержала местного жителя, который получал задания от представителя российских спецслужб, сотрудника консульства во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военного пенсионера, который является главой одной из общественных организаций, завербовали 5 лет назад. По заданию российских спецслужб он собирал информацию про политических и общественных деятелей, подразделения ВСУ, а также про специальные и правоохранительные органы и иностранных военных инструкторов.

Украинец собранные данные передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Задержанному сообщили о подозрении по статье "госизмена". Сотрудника росийского генкольсульства МИД Украины объявило persona non grata. Путинский дипломат уже покинул территорию страны.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ задержали россиянина, который готовил диверсию на стратегически важном военном объекте, у него обнаружены самодельные мины.