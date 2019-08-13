Опубликовано мощное видео работы противотанковой бригады ВСУ на Донбассе

В сети опубликовали видео работы противотанковой бригады Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе.

Видео, снятое 93-й ОМБр Холодный Яр, было опубликовано на странице волонтеров "Повернись живим" в Facebook.

Как отмечается, видео было снято еще до начала объявления "хлебного перемирия".

"Эти кадры были сняты еще до объявления так называемого "режима тишины". На них видно, как работают на Востоке украинские противотанкисты. Быстро, четко по плану, по заранее определенным целям", - говорится в сообщении к видео.

На видео видно, как противотанковая бригада наносит два выстрела по позиции противника, после чего слышен взрыв на позиции врага.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео мощной "ответки" ВСУ по боевикам на Донбассе.