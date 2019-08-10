Появилось видео мощной "ответки" ВСУ по боевикам на Донбассе

Украинские военнослужащие на Донбассе не оставляют удары боевиков без должного ответа и зачастую их месть бывает довольно жесткой.

Тому свидетельством служит видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Ашотакое". Это в ответ. – Готов! - Давай, давай, давай! - Даю! Через несколько секунд. - Есть, есть. Меньше слов, больше дела", - подписал он кадры, на которых видно, как ответка украинских военных точно попадает в намеченную цель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.

Также ранее были названы фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем.

Кроме того, на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку.